Челябинка продавала в Москве девственность дочери за 1,5 миллиона рублей

В плавучем ресторане на юго-востоке Москвы при попытке продать в сексуальное рабство 13-летнюю девочку были задержаны ее мать и подруга. Как сообщила «Ленте.ру» Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте, за ребенка челябинки хотели получить 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Торговля несовершеннолетними» (пункт «б» части 2 статьи 127.1 УК РФ.

Материалы по теме Рабский блуд Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России

«Обе женщины были задержаны в плавучем ресторане, причаленном к берегу Москвы-реки в районе улицы Гурьянова днем 10 января, сразу после получения наличных денег. На первом же допросе обе свою вину признали частично. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обеих», — уточнила Марковская.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, женщины прибыли в Москву специально для совершения сделки. При этом 35-летняя женщина намеревалась продать только девственность своей дочери, а помощь ей оказывала 25-летняя подруга. Они планировали после сделки забрать ребенка и вместе вернуться домой, изрядно разбогатев.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!