В Узбекистане началась спецоперация по выявлению девственниц

Учениц старших классов средних школ и студенток колледжей Узбекистана массово отправляют на осмотр к гинекологам. Мероприятие проводится с целью выявления девственниц, сообщил на условиях анонимности порталу Сentralasian.org сотрудник администрации Самаркандской области.

По словам чиновника, медосмотры проводятся «в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора».

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Собеседник сказал, что с родителями девушек, уже начавших половую жизнь, проведут беседы преподаватели, врачи и психологи. Сотрудник самаркандской администрации сообщил, что в ходе мероприятия уже выявлены десятки беременных.

Школьницы и студентки колледжей пожаловались журналистам на принудительный характер мероприятия. Как призналась одна из учащихся, после осмотра у врача весь колледж вскоре узнал о беременности другой студентки.

В странах Средней Азии с большим вниманием относятся к вопросам половой жизни девушек. В июле житель Таджикистана довел жену до самоубийства сомнениями в девственности. Известно, что молодожены не были знакомы до свадьбы, впервые они увиделись в день бракосочетания. Перед замужеством девушка прошла медицинское обследование, в том числе у гинеколога. Однако муж — 24-летний Зафар Пиров — в девственность супруги не поверил. Он еще дважды отправлял ее к гинекологу, так и не удовлетворившись заключениями медиков. Та в итоге решилась на суицид.