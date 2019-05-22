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Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян

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Почти треть (26 процентов) недавно сделавших дома ремонт владельцев животных признают, что причиной стало именно поведение их питомцев. Об этом свидетельствуют данные предоставленного «Ленте.ру» исследования Райффайзенбанка.

Отмечается, что чаще всего это касается владельцев грызунов: 41 процент россиян, держащих дома хомяков, морских свинок и крыс, делали ремонт в середине 2016 года и позже. На втором месте по опасности для интерьера оказались птицы, на третьем — собаки (36 и 32 процента хозяев соответственно).

В исследовании подчеркивается, что вероятность возникновения потребности в ремонте растет в зависимости от количества животных. Так, недавно делали ремонт 44 процента жителей страны, у которых дома живут три собаки, и 45 процентов хозяев четырех кошек.

По статистике Райффайзенбанка, ремонт, спровоцированный активностью домашних животных, в 90 процентов случаев включает в себя замену обоев, в 54 процентах случаев — починку или замену поврежденных дверей, в 42 процентах — напольного покрытия, а в 49 процентах — мебели.

В 47 процентах случаев ремонт, спровоцированный активностью питомцев, обошелся их хозяевам в сумму от 100 до 500 тысяч рублей. 42 процентам опрошенных удалось уложиться в 100 тысяч рублей, а каждый десятый потратил более на ремонт более полумиллиона.

В январе стало известно о коммунальной аварии, которая произошла в Петербурге в результате действий двух котов. Обитающие в многоквартирном доме животные остались одни после смерти хозяйки, животных периодически подкармливали неизвестные. По версии сантехников, коты самостоятельно открыли кран на кухне, и это привело к частичному затоплению четырех квартир в подъезде.

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