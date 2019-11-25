Под Москвой нашли сотню поселков-призраков

В Подмосковье насчитали около ста заброшенных поселков, треть из них не подлежит восстановлению, говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На данный момент почти половина поселков на подмосковной «загородке» находится в полузаброшенном состоянии. Чаще всего подобные объекты расположены на расстоянии более 50 километров от столицы. Их застройщики не выполнили свои обещания, поэтому покупателям приходится самим прокладывать все коммуникации. По мнению экспертов, 80 процентов поселков в Московской области может ожидать подобная участь. Особенно это касается поселков с участками без подряда (УБП), которые и так реализуются на грани себестоимости.

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Основные причины, по которым поселки начинают вымирать, — это физическое устаревание, юридические проблемы у девелоперов (например, получение необходимых разрешений) и их банкротство, непродуманная концепция, переоценка потенциального спроса и так далее. Нередко трудности возникают, когда в ходе строительства меняется глава местной администрации.

Специалисты полагают, что в Подмосковье достаточно земель без сложной истории, чтобы кто-то из девелоперов рискнул приобрести проблемный поселок. Поэтому если стройка остановилась из-за выявленных нарушений, то завершить ее практически невозможно.

В октябре 2019 года риелторы пришли к выводу, что Подмосковье обошло Новую Москву по востребованности загородной недвижимости на первичном рынке. В Троицком и Новомосковском округах столицы (ТиНАО) за год спрос на «загородку» сократился на 27 процентов.

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