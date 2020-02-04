Назван самый популярный среди покупателей квартир город Подмосковья

По итогам 2019 года наибольший среди поселений Московской области объем строящегося жилья был реализован в Люберцах, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Город назван самым востребованным у подмосковных новоселов.
Всего за 12 месяцев в Люберцах приобрели около 279 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, подсчитали аналитики. На втором месте в рейтинге самых популярных локаций — город Мытищи с показателем в 278 тысяч «квадратов». Помимо этого, спросом пользовалось Дрожжино (поселок городского типа в Ленинском городском округе Московской области), где новоселам продали квартир на 184 тысячи квадратных метров.
В общей сложности за 2019-й покупатели приобрели в Подмосковье почти 2 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных новостройках. «Активный покупательский спрос, комплексное освоение территорий и повышение уровня транспортной доступности будет способствовать дальнейшему развитию Московской области. Более того, в Подмосковье огромное количество площадок находится на этапе разработки, поэтому уже в ближайшее время мы увидим несколько новых проектов», — полагают в Est-a-Tet.
В ноябре 2019-го риелторы пообещали всплеск спроса на подмосковные квартиры, расположенные в зоне Московских центральных диаметров. Речь тогда шла, в частности, о съемных вариантах. По мнению экспертов, в среднем стоимость их найма в начале текущего года увеличится не менее чем на 15 процентов.