Назван самый популярный среди покупателей квартир город Подмосковья

По итогам 2019 года наибольший среди поселений Московской области объем строящегося жилья был реализован в Люберцах, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Город назван самым востребованным у подмосковных новоселов.

Всего за 12 месяцев в Люберцах приобрели около 279 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, подсчитали аналитики. На втором месте в рейтинге самых популярных локаций — город Мытищи с показателем в 278 тысяч «квадратов». Помимо этого, спросом пользовалось Дрожжино (поселок городского типа в Ленинском городском округе Московской области), где новоселам продали квартир на 184 тысячи квадратных метров.

Материалы по теме За чужой стеной Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого

В общей сложности за 2019-й покупатели приобрели в Подмосковье почти 2 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных новостройках. «Активный покупательский спрос, комплексное освоение территорий и повышение уровня транспортной доступности будет способствовать дальнейшему развитию Московской области. Более того, в Подмосковье огромное количество площадок находится на этапе разработки, поэтому уже в ближайшее время мы увидим несколько новых проектов», — полагают в Est-a-Tet.

В ноябре 2019-го риелторы пообещали всплеск спроса на подмосковные квартиры, расположенные в зоне Московских центральных диаметров. Речь тогда шла, в частности, о съемных вариантах. По мнению экспертов, в среднем стоимость их найма в начале текущего года увеличится не менее чем на 15 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru