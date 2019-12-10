Малышева показала шикарную квартиру с мебелью из Подмосковья

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, снятое в ее квартире. Выяснилось, что звезда популярной программы «Жить здорово!» в интерьере предпочитает дворцовый стиль.

Жилое помещение изобилует массивными вазами, статуэтками, фарфором и хрусталем, картинами. В холле квартиры установлены огромные часы, также видно, что апартаменты занимают не один уровень: в кадр попала лестница, ведущая на второй этаж.

В комментариях к видео подписчики восхитились масштабами жилья. «Вот это домина, как красиво! Музей прямо. Все, наверное, итальянское. Здоровья вам побольше», — пожелал один из них. В ответ Малышева написала, что мебель в ее квартире выполнена отечественными мастерами. «Самое интересное, что вся мебель сделана в России. В Подмосковье», — уточнила телеведущая.

В октябре 2019-го стало известно, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Передача выходит на Первом канале с 2010 года. Ее создателей не раз критиковали за популизм и выбор громких тем.

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