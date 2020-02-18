Советское жилье в Москве стало дефицитом

Малогабаритные квартиры, расположенные в московских домах 1960-1970-х годов постройки, стали дефицитом на рынке аренды жилья. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, подобные объекты во все времена пользуются высочайшим спросом из-за относительно низкой стоимости найма. В настоящее время «малогабаритки» сдаются в среднем за один час. «Потребительские свойства советских микроквартир оставляют желать лучшего, но следует учитывать, что они предоставлялись гражданам в качестве временного пристанища — на период ожидания получения полнометражной жилплощади», — поясняют эксперты.

По их данным, малогабаритное жилье можно найти как на окраинах, так и в престижных центральных районах Москвы. Больше всего такого предложения в районах Некрасовка, Пресненский, Люблино, Басманный, Митино, Таганский, Даниловский, Вешняки, Хорошево-Мневники, Тверской.

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«Мы ведем статистику: срок экспозиции московских "малосемеек" и "гостинок" сегодня исчисляется в среднем одним часом — как только лот появляется в каталоге, начинают поступать звонки от заинтересованных нанимателей, и порой они готовы внести аванс за такую квартиру даже без просмотра, — утверждают в «ИНКОМ». — Необычайная популярность обусловлена дефицитом наиболее экономичных предложений аренды — к нему привел рост ставок найма в сегменте "эконом", начавшийся в сентябре 2019 года».

Риелторы полагают, что ставки аренды советских микроквартир в течение 2020 года могут увеличиться на 6-8 процентов из-за высокого спроса и ограниченности подобного предложения.

Ранее в феврале была названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» в спальном районе Южное Бутово, расположенном за МКАД.

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