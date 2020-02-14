Определены районы Москвы с дешевыми квартирами в аренду

В пределах МКАД наиболее доступные съемные квартиры предлагаются арендаторам в районах Капотня и Западное Бирюлево, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средние арендные ставки в этих двух районах равны 33-33,5 тысячи рублей в месяц. На третьем месте — Бирюлево Восточное, где стоимость аренды квартиры — 34 тысячи рублей в месяц. За Московской кольцевой самые дешевые варианты следует искать в Зеленограде, Некрасовке и на территории Новой Москвы — ставки в них составляют 25,5 тысячи, 30 тысяч и 23-25 тысяч рублей в месяц соответственно.

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Средняя стоимость аренды квартиры в Москве (без учета элитных предложений) за год к февралю 2020-го выросла на 9,5 процента, до 53 тысяч рублей в месяц, определили эксперты. «В прошлом году изменение правил игры на рынке новостроек спровоцировало повышение цен не только на "первичку", но и на "вторичку", а вслед за продажами подтянулась и аренда, — отмечается в предоставленных материалах. — Потенциальные покупатели, отчаявшись накопить на собственное жилье, перешли в разряд арендаторов, а арендодатели, обрадовавшись возможности компенсировать снижение своих доходов, кинулись поднимать ставки, и не всегда оправданно. Подорожавший "неликвид" лишь впустую оседает в базе, засоряя ее и искажая общую статистику».

Ранее в феврале была названа минимальная стоимость аренды квартиры в «старой» Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» площадью 38 квадратных метров, расположенная на втором этаже 18-этажного панельного дома в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

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