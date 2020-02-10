В Болгарии решили ужесточить правила аренды жилья

В Болгарии решили ужесточить правила краткосрочной аренды жилья. Речь идет, в частности, о платформах Airbnb и Booking. Право размещать там объявления могут получить только те владельцы недвижимости, где свое согласие на это дали не менее половины соседей по дому, пишет Investor.bg.

Инициаторами данных поправок в Закон о туризме стали депутаты партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Изменения коснутся собственников жилья в Софии и других крупных городах Болгарии. Нововведения не затрагивают владельцев недвижимости на морских и горных курортах страны.

В декабре 2019 года власти Болгарии приняли закон об ответственности за сдачу жилья в аренду на короткий срок без регистрации. Все квартиры, комнаты и гостевые дома должны быть в базах муниципалитетов и входить в Национальный туристический регистр.

Ранее Болгария вместе с Испанией, Турцией, Италией и США вошли в список стран, где россияне чаще всего приобретают недвижимость. Также Болгария становится все более привлекательной для российских инвесторов из-за снижения цен на жилье.

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