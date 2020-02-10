Венгры заявили о претензиях на территории соседних стран

Большинство жителей Венгрии имеют территориальные претензии к соседним государствам. Об этом говорится в результатах опроса Pew Research Center, опубликованных на сайте организации.

С утверждением «часть территории соседних стран на самом деле принадлежат нам» согласились более чем двое из троих опрошенных — 67 процентов. 40 процентов респондентов ответили, что они полностью согласны с таким высказыванием.

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Опрос проходил и в других странах: самые высокие показатели после Венгрии были выявлены в Греции (60 процентов), Болгарии и Турции (обе — по 58 процентов). Среди участников из России о территориальных претензиях к другим государствам рассказали 53 процента опрошенных. Наименее часто с этим утверждением соглашались в Швеции: всего 13 процентов шведов имеют претензии к соседям, 82 процента сказали, что таковых не имеют.

В ноябре 2019 года в украинском Закарпатье заявили, что проживающим там венграм требуется административная автономия.

30 октября во время визита делегации Совета НАТО на Украину Венгрия заблокировала совместное заявление послов Североатлантического альянса в знак протеста против национальной политики Киева. «У нас не было другого выбора», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине ради геополитических интересов.

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