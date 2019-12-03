Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 декабря.

По словам Володина, первоочередной задачей ставится отстаивание права проживающих на территории Украины народов на изучение своего языка.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. «Нельзя спускать с рук националистам их поведение», — подчеркнул он.

30 ноября Вячеслав Володин высказал мнение, что из-за притеснения нацменьшинств Киев может потерять контроль над рядом областей. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров.

На Украине раскритиковали заявление российского парламентария и указали на готовность принять под свой контроль «пару» регионов России.

В Кремле между тем напомнили, что Володин выражает свое личное мнение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!