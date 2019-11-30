В Госдуме предрекли дальнейший распад Украины

Киев может потерять контроль над рядом регионов, если продолжит политику притеснения национальных меньшинств. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал Володин.

В частности, он отметил, что на Украине нарушаются права русских, поляков и венгров. Это проявляется в ограничении использования языков нацменьшинств в учебных заведениях после вступления в силу закона украинском языке. «При этом сложно назвать малым народом 36 процентов граждан Украины, которые считают русский язык родным», — добавил спикер парламента.

Также, по словам Володина, властям Украины следует задуматься, почему в 2014 году «подавляющее большинство — более 96 процентов жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации».

29 ноября сообщалось, что Украина обратилась в секретариат ООН с официальным требованием не допустить участия крымчан в форуме под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Его итоги отказались признавать ряд стран, в том числе Украина, США, члены Евросоюза и другие. Москва настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

Позже из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта фактически вышла часть Донбасса. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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