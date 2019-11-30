Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны

Украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот призвал обратить внимание на тон, которым председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил делегации из Украины, что Киев может потерять контроль над рядом регионов. Его слова цитирует радио «Комсомольская правда».

Кот отметил, что российский политик говорит «по-доброму, по братски: "Ребята, уймитесь"». По словам телеведущего, Иосиф Сталин также говорил Никите Хрущеву: «Уймись, дурак».

Кот также заявил, что Володин не зря выделил в своей речи венгров, поляков и русских. Телеведущий считает, что Украина может «сама себя разорвать», после чего территории страны будут «дрейфовать» в сторону России, Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее Вячеслав Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал Володин.

Также, по словам Володина, властям Украины следует задуматься, почему в 2014 году «подавляющее большинство — более 96 процентов жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации».

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