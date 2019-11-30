На Украине заявили о потере смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов выразил мнение, что Украина утратила смысл своего существования. Об этом он заявил в в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, страна полностью сконцентрировалась на газом вопросе, позабыв обо всем остальном. «Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — подчеркнул журналист.

Молчанов считает, что в погоне за прибылью от газа украинские власти попросту перестали пытаться решать внутренние и внешние политические проблемы страны.

Он также отметил, что Украина так и не стала субъектной и самостоятельной. В частности, по словам журналиста, все украинские отрасли контролируются западными корпорациями. В итоге Украина пока не может говорить с Россией и Западом на равных, указал он.

Ранее председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев может потерять контроль над рядом регионов, если продолжит политику притеснения национальных меньшинств. В частности, он отметил, что на Украине нарушаются права русских, поляков и венгров.

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