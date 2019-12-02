В России оценили перспективы присоединения ряда своих областей к Украине

Заявления киевских властей о готовности присоединить несколько российских областей к территории Украины не имеют реальной перспективы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 2 декабря.

Сенатор назвал слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы нечистоплотной политической игрой.

Косачев подчеркнул, что российским гражданам предоставлены самые широкие права, а Киев отрицает права национальных меньшинств, в том числе русскоязычного населения.

30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что «никто никуда не выйдет», а вместо этого Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила украинскому политику, что одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось. Дипломат говорила о Крыме, который воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году.

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