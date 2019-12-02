Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Китай ввел санкции против США
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Критики признали превосходство «Ведьмака» над «Игрой престолов»
Российские туристы установили абсолютный рекорд в Турции
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
В России ответили на слова Кравчука о древней Украине
Россияне оценили ситуацию в стране
Полковник-миллиардер Захарченко рассказал об отвратительных условиях в колонии
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
Новости партнеров

Россия ответила на готовность Украины принять «пару» российских областей

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности украинского государства принять у себя «пару» российских областей. Об этом сообщает НСН.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — напомнила Захарова, имея в виду Крым, отданный УССР в 1954 году и воссоединившийся с Россией в 2014 году.

Ранее 2 декабря стало известно о заявлении Кулебы: по его словам, Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни».

Таким образом он ответил на заявление председателя российской Госдумы Вячеслава Володина, который 30 ноября предрек дальнейший распад Украины в том случае, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По мнению Володина, новые власти страны должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.

15 ноября сообщалось, что Киев не планирует отменять закон о государственном украинском языке и об образовании на нем, несмотря на протесты Венгрии. Венгерские дипломаты протестуют против языковой политики страны, так как в границах бывшей УССР проживает около 150 тысяч этнических венгров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Его итоги отказались признавать ряд стран, в том числе Украина, США, члены Евросоюза и другие. Москва настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Предыстория: На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине
Володин предрек дальнейший распад Украины
Киев отказался менять законы о принудительной украинизации
Украинцы массово переехали в Евросоюз
Другие материалы рубрики
Мир00:04 1 декабря

«Молчание убивает»

Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
10:28Сегодня

США напомнили Европе о российской угрозе

09:55Сегодня

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

09:02Сегодня

Стала известна реакция лидера США на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Мир00:0626 ноября

Лейтенант Принцип

Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
06:43Сегодня

Министр энергетики США ушел в отставку

05:18Сегодня

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

04:55Сегодня

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
01:31Сегодня

Франция раскритиковала США за навязывание оружия членам НАТО

21:58 1 декабря

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

19:11 1 декабря

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Россия
В России ответили на слова Кравчука о древней Украине
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: чем Госдума займется в декабре
Россияне оценили ситуацию в стране
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Диетолог раскрыла способы сохранить фигуру во время новогодних праздников
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса
Все материалы
Мир
Россия ответила на готовность Украины принять «пару» российских областей
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
США напомнили Европе о российской угрозе
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Стала известна реакция лидера США на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили раскрыл причину своего побега из Грузии
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
На Украине подсчитали убитых в Донбассе противников
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
На Украине порассуждали о преимуществе перед Россией на рынке оружия
Все материалы
Экономика
Смартфоны россиян захотели использовать для борьбы с преступностью
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Главную заначку России предложили тратить на иностранцев
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Названа лучшая пшеничная мука
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
В России задумали ужесточить наказание за задержку зарплат
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Стала известна примерная стоимость разработки нового российского авианосца
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Опровергнута общепринятая физическая теория
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет
Все материалы
Спорт
Кокляева обокрали после боя против Емельяненко
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
Российский турнир по самбо завершился масштабным побоищем
Новой победе «Ливерпуля» угрожает роковой арбитр
Аткинсон снова убьет «Ливерпуль»? Смотрите матч с «Брайтоном» по подписке в подарок
Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем
Все материалы
Культура
Критики признали превосходство «Ведьмака» над «Игрой престолов»
Кровавый режим
Ведьмак, викинги, вампиры — какие сериалы смотреть в декабре
Застрявшему в туалете сыну Сафронова захотели отрезать желудок
«Он был сожжен на глазах у детей»
Кто и зачем объявил Деда Мороза самозванцем и публично казнил
Семенович рассказала о своей болезни груди
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Все материалы
Интернет и СМИ
Дом самого популярного блогера мира обокрали
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Парень запретил отцу встречу с умирающей матерью и оказался прав
Великое советское завтра
 
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни после ухода из шоу
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Сын случайно отправил фото своего секса матери и сгорел от стыда
Все материалы
Ценности
54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником
Все материалы
Путешествия
Российские туристы установили абсолютный рекорд в Турции
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Названы самые выгодные направления для путешествий на Рождество
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста
Все материалы
Из жизни
Одинокая женщина завела 40 кошек, не справилась и лишилась их
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Мужчина искал шпинат и был съеден крокодилом
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Пролежавшая месяц в коме мать услышала крик дочери и прижала ее к груди
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Умирающий мужчина исполнил последнее желание и женился на школьной подруге
Все материалы
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Названы самые угоняемые автомобили Москвы
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Все материалы
Дом
Ипотека в России рекордно подешевела
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Назван самый дорогой вид жилья в Москве
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Слепой россиянин сам построил дом
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы