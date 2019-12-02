Россия ответила на готовность Украины принять «пару» российских областей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности украинского государства принять у себя «пару» российских областей. Об этом сообщает НСН.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — напомнила Захарова, имея в виду Крым, отданный УССР в 1954 году и воссоединившийся с Россией в 2014 году.

Ранее 2 декабря стало известно о заявлении Кулебы: по его словам, Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни».

Таким образом он ответил на заявление председателя российской Госдумы Вячеслава Володина, который 30 ноября предрек дальнейший распад Украины в том случае, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По мнению Володина, новые власти страны должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.

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15 ноября сообщалось, что Киев не планирует отменять закон о государственном украинском языке и об образовании на нем, несмотря на протесты Венгрии. Венгерские дипломаты протестуют против языковой политики страны, так как в границах бывшей УССР проживает около 150 тысяч этнических венгров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Его итоги отказались признавать ряд стран, в том числе Украина, США, члены Евросоюза и другие. Москва настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

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