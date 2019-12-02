Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

Заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возможной потере Киевом контроля над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств преследует цель разжечь межнациональную вражду на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook.

Боднар назвал заявление Володина «набором штампов». По его словам, Украина обеспечивает права национальных меньшинств в полной мере. «Например, русское сообщество на Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав», — написал он.

Однако Россия, в свою очередь, совершенно не обеспечивает права украинцев у себя в стране и притесняет национальные меньшинства, подчеркнул Боднар. Кроме того, политик призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания российского депутата на предмет нарушения украинского законодательства. «По моему мнению, тянет на криминал!», — заключил он.

30 ноября Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал заявление российского депутата.

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