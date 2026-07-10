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17:41, 10 июля 2026Ценности

Лбы футболистов с чемпионата мира привлекли внимание косметолога

Косметолог Ниа Джонсон: Роналду и Месси разглаживали морщины на лбу ботоксом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @niaaestheticsmd

Американский косметолог Ниа Джонсон обсудила внешность футболистов с чемпионата мира и прославилась в соцсети. Вирусный ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Внимание специалистки привлекли лбы футболистов, участвующих в текущем турнире. По словам автора ролика, она не разбирается в футболе, однако по видео может определить, кто из спортсменов обращался к косметологам за ботоксом. В качестве примера она привела португальца Криштиану Роналду, аргентинца Лионеля Месси и немца Симона Теродде.

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В то же время француз Килиан Мбаппе и нидерландский нападающий Коди Гакпо, по мнению Джонсон, еще не разглаживали морщины посредством инъекций.

В июле россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду. Мастер из Краснодара Анастасия Топорова обратила внимание на неудачный перманентный макияж бровей 41-летнего спортсмена.

Чемпионат мира по футболу-2026 впервые в истории проходит одновременно в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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