На Украине выразили готовность принять пару российских областей

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возможной потере Киевом контроля над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств в своем Twitter-аккаунте.

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужденный его огорчить: никто никуда не выйдет», — написал Кулеба. Вместо этого Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни». К своему сообщению политик также прикрепил карту, на которой в качестве «украинских земель» помечены, в частности, часть Краснодарского края и Крым.

30 ноября Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.

После этого глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал заявление российского депутата. Украинский заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что слова Володина нацелены на разжигание межнациональной вражды на Украине.

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