Россияне скупили жилье на любимом курорте

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции, которую признали любимым курортом населения страны. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции, с которыми ознакомился принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По итогам 2019 года количество сделок, в которых фигурировали российские граждане, увеличилось на 26 процентов и достигло показателя 2,89 тысячи. Специалисты связывают лидерство России с новыми правилами, упрощающими получение гражданства при покупке недвижимости.

На первом месте по активности сделок — граждане Ирака (7,6 тысячи сделок), на втором — иранцы (5,4 тысячи). Россияне сместили на четвертое место Саудовскую Аравию, жители которой заключили 2,2 тысячи сделок за год.

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Отмечается, что, несмотря на сокращение спроса на жилье, именно иностранцы продолжили его поддерживать — число сделок с их участием увеличилось на 15 процентов. Наиболее востребованным оказалась недвижимость в Стамбуле и в Анталье. При этом россияне преимущественно интересуются жильем в курортном, а не в историческом регионе.

С осени 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с 1 миллиона до 250 тысяч долларов.

В сентябре 2019-го Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. В августе сообщалось, что самыми популярными среди россиян странами для покупки недвижимости за рубежом стали Испания, Болгария, Турция, Италия и США.

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