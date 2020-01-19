Россияне скупили жилье на любимом курорте

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции, которую признали любимым курортом населения страны. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции, с которыми ознакомился принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По итогам 2019 года количество сделок, в которых фигурировали российские граждане, увеличилось на 26 процентов и достигло показателя 2,89 тысячи. Специалисты связывают лидерство России с новыми правилами, упрощающими получение гражданства при покупке недвижимости.
На первом месте по активности сделок — граждане Ирака (7,6 тысячи сделок), на втором — иранцы (5,4 тысячи). Россияне сместили на четвертое место Саудовскую Аравию, жители которой заключили 2,2 тысячи сделок за год.
Отмечается, что, несмотря на сокращение спроса на жилье, именно иностранцы продолжили его поддерживать — число сделок с их участием увеличилось на 15 процентов. Наиболее востребованным оказалась недвижимость в Стамбуле и в Анталье. При этом россияне преимущественно интересуются жильем в курортном, а не в историческом регионе.
С осени 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с 1 миллиона до 250 тысяч долларов.
В сентябре 2019-го Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. В августе сообщалось, что самыми популярными среди россиян странами для покупки недвижимости за рубежом стали Испания, Болгария, Турция, Италия и США.