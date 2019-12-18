Россияне отвернулись от Латвии

В последнии годы интерес россиян к приобретению недвижимости в Латвии существенно уменьшился. Об этом заявила риелтор, член Латвийской ассоциации недвижимости Евгения Дмитриченко, передает Mixnews.lv.
По словам эксперта, заменить приезжих из России некем — нет других иностранцев, желающих массово скупать жилье и другие объекты в Латвии. Из-за этого объемы продаж недвижимости в стране сильно просели.
«Рынок недвижимости, действительно, за последние три-четыре года сократился, — отметила Дмитриченко. — Сократились цены, в первую очередь, из-за нерезидентов». С 2010 года, пояснила она, россияне активно скупали дорогое жилье в Латвии, но впоследствии отвернулись от люксового сегмента. Теперь для того, чтобы сосчитать годовое количество сделок стоимостью свыше полумиллиона евро, «хватит пальцев рук, может быть, ног одного человека», — подчеркнула риелтор.
«Нельзя сказать, что россияне покидают Латвию, но такого притока покупателей, как раньше, не наблюдается, конечно, да», — резюмировала эксперт.
В сентябре 2019-го Россию назвали главной угрозой безопасности Латвии. В частности, в новой концепции национальной безопасности, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы были указаны как основная угроза для страны. В концепции отмечалось, что они проявляют особый интерес к обороноспособности Латвии в приграничной зоне.