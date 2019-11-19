Пригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» российских артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал российских артистов, которые продолжают посещать Латвию после того, как власти страны запретили въезд ряду их коллег. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

«Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем», — отметил шоумен. Он добавил, что в стране «как будто медом намазано».

В 2014 году Латвия запретила въезд Пригожину и его жене, певице Валерии. Продюсер рассказал, что нанял для решения вопроса четырех адвокатов, а также обращался в Европейский суд по правам человека, однако это не дало никаких результатов. «Много лет назад, когда запретили Валерию, Иосифа Кобзона и других музыкантов, все должны были встать и уйти. Больше негде отдыхать, что ли, кроме Юрмалы?! Есть Эстония, Литва, Швеция, Щвейцария, да все что угодно», — возмутился Пригожин.

Он также прокомментировал включение в список нежелательных персон в Латвии Григория Лепса. По мнению шоумена, подобное решение властей — это «ущемление прав человека, нарушение принципов демократии».

1 ноября стало известно, что Лепсу на неопределенный срок запретили въезд в Латвию. Как признался артист, он сожалеет о том, что местные поклонники не услышат в этом году его песен.

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