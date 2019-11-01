Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил артиста Григория Лепса в перечень лиц, которым запрещено посещать страну. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

В посте отмечается, что решение принято на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Запрет введен на неопределенный срок.

В мае Григория Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной подобного решения стало «то, что инкриминируется ему в США».

Певец был внесен черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой «Братский круг». Также из-за поддержки Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики» ему отказали во въезде на свои территории Израиль и Украина.

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