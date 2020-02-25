Россиянам предложили квартиры за 100 тысяч рублей

На российском рынке многоквартирного жилья есть объекты, приобрести которые можно за 100 тысяч рублей. Ультрадешевые лоты, как правило, предлагаются в поселках и деревнях, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики обнаружили квартиры, выставленные на продажу по указанной цене, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Челябинской, Кировской, Кемеровской областях, в Карелии и республике Коми. Большинство из них в плохом состоянии, в некоторые не подведены коммуникации — электричество, вода, канализация, газ.

Купить за 100 тысяч рублей приличную квартиру можно в поселке городского типа Рудничный (Кировская область). «Однушка» продается после ремонта. В ней установлены новая железная дверь, сантехника, заменена электрика, уложен ламинат, есть водонагреватель.

«Квартиры без ремонта "посреди ничего" часто покупают риелторы, которым требуется расселить коммуналки, для малообеспеченных людей или маргиналов, — отмечают эксперты. — Главное их требование — чистота документов и возможность постоянной регистрации. Другая, хоть и малочисленная, категория покупателей — дачники, которые вместо домика покупают квартиру. Кто-то проводит там отпуска, а кое-кто поселяется насовсем».

Ранее в феврале были обнародованы данные о самой маленькой квартире Москвы — это помещение общей площадью 8,4 квадратного метра, расположенное на первом этаже одного из жилых домов столицы. Лот выставлен на продажу за 1,95 миллиона рублей.

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