Названы города России с самым доходным малогабаритным жильем — это Череповец, Вологда и Нижний Тагил. Об этом говорится в материале портала «Мир квартир», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«Однушки» и студии в Череповце стоят чуть более миллиона рублей и сдаются в среднем за 12,5 тысячи рублей в месяц. Таким образом, их доходность составляет почти 13 процентов годовых, а срок окупаемости — восемь лет. За Череповцом следуют Вологда, Нижний Тагил, Магнитогорск и Мурманск. Доходность квартир в этих городах приближается к 11 процентам, тогда как расходы на окупаются по прошествии девяти лет.

Малоразмерные квартиры в Челябинске, Новокузнецке, Рязани, Саратове, Ярославле, Омске, Краснодаре и Владикавказе дают 10 процентов доходности и могут окупиться за 10 лет. Выгода от сдачи жилья в Московской области составляет 8,9 процента (11 лет). В столице данные показатели находятся на уровне 5,9 процента годовых и 17 лет. В Санкт-Петербурге доходность составляет в среднем 7,3 процента, а срок окупаемости — 14 лет. Дольше всего этого придется ждать во Владивостоке — 19 лет, тогда как доходность владельца квартиры составляет всего 5,3 процента.

В среднем по всем городам страны «малогабаритка» окупается за 12 лет, принося доходность в 8,4 процента годовых. При составлении рейтинга эксперты учитывали однокомнатные квартиры и студии площадью менее 32 квадратных метров.

Ранее в районе Люблино Юго-Восточного округа Москвы нашли самую маленькую квартиру в России. Ее площадь составляет 8,4 квадратных метра. Владелец оценил ее в 1,95 миллиона рублей.

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