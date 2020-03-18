Найдены новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами

Минимальная стоимость новой квартиры внутри Московской кольцевой автодороги (МКАД) — 4,1 миллиона рублей. Самые дешевые столичные новостройки расположены на юго-востоке и северо-востоке города, следует из материалов агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, большинство недорогих квартир предлагаются в жилых комплексах, возводимых в спальных районах Люблино, Марьино, Лосиноостровский, Ярославский и Богородское. Площади дешевых лотов внутри МКАД стартуют от 19,8 квадратного метра.

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При покупке квартиры-студии минимальный бюджет — 4,1-4,9 миллиона рублей, говорится в предоставленных материалах. Максимальная предлагаемая площадь самой доступной студии внутри МКАД — 26,1 квадратного метра (проект «Тополя» в Марьино). Однокомнатные квартиры из топ-5 наиболее доступных потребуют бюджета от 4,2 миллиона до 6,2 миллиона рублей. При этом самые просторные предложения (более 37 квадратных метров) можно найти в ЖК «Мир Митино» и «Тополя».

Самая недорогая новая «двушка» в пределах МКАД стоит 5,4 миллиона рублей, трехкомнатные квартиры предлагаются по цене от 7,6 миллиона рублей, выяснили в «БЕСТ-Новострой». «Многокомнатные квартиры сегодня есть далеко не в каждой новостройке. Цена таких лотов стартует с 14,5 миллиона рублей. Самые просторные четырехкомнатные лоты можно найти в жилом комплексе "Ты и Я" (от 109 квадратных метров)», — отмечают эксперты.

Ранее в марте были названы новостройки Москвы с самыми дешевыми апартаментами. Минимальный бюджет покупки в этом сегменте — 3,98 миллиона рублей.

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