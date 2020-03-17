Россиянка продала десять квартир и передумала отдавать их покупателям

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, выступавшей посредником между застройщиками и покупателями недвижимости. Женщина получила миллионы рублей от граждан, желавших приобрести жилье, но отдать им квартиры «забыла». Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.
Как выяснили правоохранители, 39-летняя россиянка, имеющая статус индивидуального предпринимателя и представлявшаяся риелтором, продавала пострадавшим квартиры в новостройках по ценам ниже, чем у застройщиков. Получив от граждан деньги за жилье, женщина передумала выполнять взятые на себя обязательства по передаче объектов. Вырученными средствами она распорядилась по своему усмотрению.
Сотрудники полиции возбудили в отношении подозреваемой десять уголовных дел — по числу потерпевших. Общая сумма причиненного женщиной ущерба оценивается в 10 миллионов рублей. В настоящее время выясняется, не причастна ли россиянка к другим эпизодам противоправной деятельности.
Ранее в марте сообщалось о буме афер с недвижимостью в России. За последние два года отечественные нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом, в то время как в 2017-м они предотвратили только 94 таких попытки.