В Москве сократился выбор жилья

К началу марта 2020 года в старых границах Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) было выставлено на продажу 910 тысяч квадратных метров нового жилья, или 15,4 тысячи квартир. За месяц количество экспонируемых квадратных метров снизилось на 10 процентов, а лотов — почти на 11 процентов, говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме «Кто-то скажет, что мы зажрались» Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках

Как отмечают риелторы, сокращение выбора строящегося жилья зафиксировано во всех столичных округах — начиная с 0,7 процента в Юго-Восточном до 22-процентного на северо-западе города. При этом более половины новостроек (54 процента) возводятся в 10 московских районах — это Рязанский район (12 процентов нового жилья), Хорошево-Мневники (7 процентов), Западное Дегунино (6 процентов), Москворечье-Сабурово (около 5 процентов), Солнцево, Марьино и Кунцево (в каждом — порядка 4 процентов), Бирюлево-Восточное (4 процента), Лосиноостровский и Ярославский районы (по 3 процента).

«За месяц районы из десятки также показали сокращение экспозиции, — констатируют риелторы. — Самое сильное падение — более чем на 18 процентов — было зафиксировано в Лосиноостровском».

Ранее в марте были найдены самые дешевые новостройки у метро в Москве. Минимальную стоимость квадратного метра жилья зафиксировали в одном из проектов у метро «Люблино».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru