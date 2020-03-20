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Новостройки в Москве растеряли покупателей

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В феврале 2020 года московское управление Росреестра зарегистрировало 5,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) — на 18 процентов меньше, чем в том же месяце 2019-го. Данные опубликованы на сайте ведомства.

«На первичном рынке жилой недвижимости в феврале зарегистрировано 5,932 тысячи договоров долевого участия, при этом динамика к предыдущему месяцу составила плюс 20 процентов (4,95 тысячи ДДУ), и минус 18 процентов к февралю 2019 года (7,207 тысячи ДДУ)», — отмечается в сообщении.

О том, что новостройки в Москве растеряли существенную долю покупателей, свидетельствует и статистика продаж за два первых месяца 2020-го: число сделок по приобретению нового жилья в городе за январь-февраль снизилось на 14 процентов, следует из материалов Росреестра, до 10,882 тысячи ДДУ — против 12,6 тысячи за аналогичный период 2019-го.

Ранее в марте стало известно, что столичные строительные компании начали предлагать покупателям квартир дистанционное оформление сделок — оно не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж. Мера обусловлена необходимостью минимизировать все физические контакты из-за быстрого распространения коронавируса.

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