Названа минимальная цена квартиры с ремонтом в Москве

На московском рынке новостроек (без учета предложений на присоединенных территориях) самая дешевая квартира с отделкой обойдется покупателю в 3,6 миллиона рублей, следует из материалов агентства Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По минимальной цене продается студия общей площадью 19,8 квадратного метра в одном из жилых комплексов, возводимых вблизи Мякининской поймы (Западный административный округ). Самыми бюджетными апартаментами с чистовой отделкой в свою очередь назван лот в проекте на Дегуниниской улице (Северный округ) — пространство площадью 9,3 квадратного метра стоит 2 миллиона рублей.

Материалы по теме Русский стандарт Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой

«Ремонт от застройщика обходится гораздо дешевле проведения самостоятельных работ благодаря оптовым закупкам материалов, а стоимость отделки можно включить в тело ипотечного кредита, — отмечают аналитики. — Цена отделки в новостройках варьируется в зависимости от класса жилья и качества используемых материалов. В среднем, стоимость отделки white box (предчистовой — прим. «Ленты.ру») в массовом сегменте составляет 10-12 тысяч рублей за квадратный метр, а чистовой отделки — около 15-25 тысяч рублей за метр. В сегментах жилья бизнес- и премиум-класса показатель находится на уровне 30-50 тысяч рублей за квадратный метр».

Всего на столичном рынке новостроек различные виды отделки предлагаются в 352 корпусах в 165 проектах, подсчитали эксперты, — это почти треть (31 процент) от общего объема предложения нового жилья в Москве.

В декабре 2018-го россиянам посоветовали делать ремонты в морозы. Эксперты указали, что зимние работы обойдутся на 5-10 процентов дешевле, чем если бы они были выполнены летом. Разницу в стоимости обеспечивают сезонные скидки (до 15 процентов) на материалы в строительных магазинах и дисконты на услуги, оказываемые ремонтными бригадами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru