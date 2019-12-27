Россиянин сделал ремонт и остался без квартиры

Владелец пятикомнатной квартиры в Красноярске сделал в ней незаконную перепланировку и остался без жилья по решению суда. Об этом сообщает информационное агентство «Запад24».
Занявшись ремонтом в квартире, мужчина разделил ее на пять «гостинок», рассчитывая сдавать их в аренду. В каждом из выделенных помещений были сделаны кухня, санузел, душ и кладовая. Такие изменения являются незаконными, оформить эту перепланировку невозможно.
По итогам перепланировки резко возросла нагрузка на электросети, канализацию и водоснабжение в доме, на что пожаловались соседи в администрацию района. Нарушителя обязали привести состояние квартиры в прежний вид, однако по прошествии трех отведенных ему месяцев ситуация не изменилась.
Тогда местной администрации пришлось обратиться в Советский районный суд. Мужчину лишили права собственности на жилье. Недвижимость в скором времени продадут на торгах. После продажи возвращать квартиру в первоначальное состояние будет уже новый владелец.