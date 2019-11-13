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Россиянка настроила себе комнат на чердаке многоэтажки

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В Екатеринбурге жительница многоквартирного дома незаконно построила перегородку на техническом этаже и обустроила там еще три комнаты с санузлом. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) подало на женщину в суд с требованием вернуть этажу прежний вид. Нарушительницу обязали убрать перегородку и вынести с чердака вещи (мебель, ковры, сантехнику), а также восстановить несущую способность плиты и оконные проемы. Тем не менее женщина все равно отказалась освобождать этаж.

ФССП назначила ей срок для добровольного исполнения решения суда, но и это не помогло. Тогда приставы демонтировали стену из пеноблоков и заставили женщину переехать обратно в свою квартиру, освободив чердак многоэтажки.

В сентябре стало известно о поправках к закону об исполнительном производстве, которые позволят судебным приставам в России взламывать двери в квартиры для проведения проверок законности перепланировки жилья и исправности газового оборудования в том случае, если хозяева их не пускают.

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