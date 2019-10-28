Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей

Москвич Константин Струков залил чужую квартиру, однако в результате пострадал не санузел, как предполагал мужчина, а кухня и жилая комната — соседи сделали в помещении незаконную перепланировку. Об этом сообщает Business FM.

Соседи снесли стену между кухней и комнатой, и в итоге потолок там стал общим. Санузел переоборудовали. Пострадавшие выставили Константину счет на 300 тысяч рублей, с чем тот не согласился: перепланировку никто не согласовывал. Если бы ванна соседей находилась под ванной Константина, а перегородки оставались на своих местах, то мужчина, как утверждает портал, залил бы только чужой санузел и максимум часть кухни.

Суд с Константином не согласился и потребовал предоставить документы, подтверждающие незаконность перепланировки. Теперь восстановить справедливость Струкову, по мнению портала, может помочь только подача искового заявления от инициативной группы общего собрания жителей дома, чтобы переделанную квартиру вернули в исходное состояние.

Ранее стало известно о поправках в законодательство, которые позволят судебным приставам взламывать двери в квартиры для проведения проверок законности перепланировки жилья и исправности газового оборудования, если хозяева их не пускают.

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