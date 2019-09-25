Приставам разрешат взламывать квартиры россиян

Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок. Об этом говорится в поправках к закону об исполнительном производстве, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Приставов решили наделить таким правом, чтобы они могли проверять законность перепланировки жилья и исправность газового оборудования, если хозяева их не пускают. Взлом разрешен только при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля. При этом обязательно должны присутствовать понятые. Также пристав должен будет проследить за сохранностью имущества владельца квартиры. Для доступа в помещение судебному исполнителю разрешается привлекать соответствующую специализированную организацию.

Сначала жильцу предложат добровольно пустить в дом проверяющих. Если он этого не сделает в установленный срок, то пристав вынесет постановление о взыскании с собственника исполнительского сбора, установит новый срок для предоставления доступа в помещение и предупредит, что по истечении указанного срока квартиру взломают без какого-либо дополнительного извещения.

Ранее Минюст готовил поправки в закон, разрешающий приставам проводить принудительные проверки в помещениях многоквартирных домов. Во время осмотра судебные исполнители обязаны исключить возможность прохода посторонних лиц.

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