Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Ведомство готовит поправки в закон, которые позволят приставам при наличии судебного акта проводить принудительные проверки в помещениях жилых домов. Они будут осуществляться для выявления нарушений при перепланировке квартир и при установке газового оборудования.

Отмечается, что судебные приставы при проведении таких проверок будут обязаны исключить возможность прохода посторонних лиц в помещение, в котором осуществляется проверка, а также обеспечить сохранность имущества владельца квартиры.

Ранее сообщалось, что в Ярославле приставы представились покупателями коттеджа, а в Новосибирской области — изобразили арендодателей, чтобы встретиться с фигурантами долговых разбирательств.

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