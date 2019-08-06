Начальник судебных приставов захотела меньше работать и замяла 200 дел

Бывший руководитель отдела судебных приставов в Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировала 214 судебных документов о взыскании штрафов, чтобы снизить нагрузку на работе. Об этом во вторник, 6 августа, сообщается на сайте прокуратуры Югры.

По данным следствия, она совершала противоправные действия в течение 2017 года. Действия женщины привели к пропуску двухгодичного срока, установленного для уплаты административного штрафа.Таким образом невзысканная в доход государства сумма составила около четырех миллионов 700 тысяч рублей, а лица, привлеченные к ответственности, не понесли наказания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 («Совершение действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства») УК РФ.

13 мая сообщалось, что в Томской области благодаря приставу было арестовано имущество супругов, задолжавших банку 2,77 миллиона рублей. Женщина притворилась потенциальным покупателем их квартиры. Договорившись о ее просмотре, пристав смогла оценить имущественное состояние должников, а также наложить арест на их бытовую технику, мебель и автомобиль.

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