Глава МВД ответил на вопрос о попытках замять дело о ДТП на Новом Арбате

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уверен, что следствие по делу о ДТП на Новом Арбате, в котором погиб инспектор ГИБДД, проводится объективно. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 28 сентября, передает «Интерфакс».

«Никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания приуменьшить чью-либо заслуженную вину не имеется в действиях следствия», — сказал глава МВД.

Как подчеркнул Колокольцев, расследования всех резонансных аварий последних лет подтверждают, что специалисты работают в соответствии с нормами законодательства.

ДТП произошло в понедельник, 25 сентября. Сообщалось, что автомобиль Mercedes представительского класса со спецномером серии АМР насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, машина могла относиться к ФСБ России. Уголовным делом будут заниматься органы военного следствия.