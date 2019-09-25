Страхование квартир от заливов задумали сделать обязательным

В России необходимо ввести обязательное страхование квартир и общедомового имущества от коммунальных аварий. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по коммунальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, передает агентство «Москва».

«Защитой от чрезвычайных ситуаций должно заниматься государство. Другое дело — защита жилья от различных аварийных, допустим, ситуаций: протечки какие-то в многоквартирном доме — это другой разговор», — заявил депутат, комментируя предложение ежемесячно взимать с граждан по 150 рублей в фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.

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Парламентарий также отметил, что в настоящее время квартиры страхуются добровольно, при этом достаточно часто в жилых домах происходят заливы, и это провоцирует конфликты между соседями. «Очень много вопросов бывает, когда, допустим, соседи затопили нижнюю квартиру и начинаются разборки, кто должен платить. Много квартир не застрахованы: и общее имущество, и частное», — подчеркнул Качкаев.

Ранее в сентябре Минфин и Центробанк предложили создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Пополнять его граждане смогут добровольно, а собранные деньги пойдут в пострадавшие регионы. Минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры. Предполагается, что строка с таким сбором появится в квитанциях за коммунальные услуги.

По данным страховщиков, принадлежащие российским гражданам квартиры чаще всего страдают именно от заливов — в 80 процентах страховых случаев повреждения недвижимого имущества происходят из-за разрушительной силы воды.

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