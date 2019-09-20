В «коммуналку» россиян предложили включить новый платеж

Минфин и Центробанк России предложили создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Пополнять его граждане смогут добровольно, а собранные деньги пойдут в пострадавшие регионы. Об этом «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По оценке организации, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры. Строчка с таким платежом, скорее всего, появится в квитанции за коммунальные услуги.

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Все деньги, рассказал Юргенс, отправятся в «общий котел», а из него 95 процентов поступят на счета Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Пилотными регионами выбраны Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Федеральный закон, позволяющий регионам создавать такие программы, вступил в силу в августе. В ВСС отметили, что тарифы отдаются на усмотрение субъектам Федерации, при этом местные бюджеты могут частично компенсировать затраты граждан. Глава управления по страхованию имущества физлиц СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова рассказала, что пока предполагается сделать более высокой плату там, где выше риски.

Как отмечает эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький, сумма в 150 рублей выглядит предварительной и через пару лет она может удвоиться.

В Минфине надеются, что граждане согласятся оплачивать услугу, потому что она доступнее, чем коммерческий договор. Член комитета ГД по транспорту и строительству Дмитрий Ионин подчеркнул, что включать ли платежи в «коммуналку», будут решать в каждом регионе, но, вероятно, это единственная возможность обеспечить сбор.

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