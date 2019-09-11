Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Яндекс. Деньги», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем платное телевидение обходится россиянам в 880 рублей, дороже всего оно обходится жителям Воронежа (1033 рубля в месяц), Красноярска (958 рублей) и Казани (905 рублей). Самый маленький средний платеж за телевидение — в Новосибирске (633 рубля). Что касается мобильной связи, то средний чек на нее по стране составляет 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге (в среднем по 671 и 541 рублю соответственно). В Москве средний чек составляет 444 рубля, а дешевле всего мобильная связь обходится жителям Омска: там на это тратят в среднем 238 рублей. Домашний интернет в месяц стоит порядка 598 рублей. Больше всего за него платят в Красноярске (938 рублей), Санкт-Петербурге (712 рублей) и Челябинске (698 рублей). Также в число городов с самым дорогим интернетом вошли Самара (630 рублей), Пермь и Москве (по 591 рубль).

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Коммунальные услуги обходятся в среднем 3008 рублей. Самые большие средние платежи за ЖКУ — в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно), самые маленькие — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). В исследовании сравнивались платежи за январь — август 2019 года и за такой же период годом ранее.

В конце июля исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал исследование, которое показало, что почти четверть россиян считает размер платежей за ЖКУ неподъемным для себя. Только 8 процентов опрошенных назвали размер коммунальных платежей полностью приемлемым для себя. 27 процентов заявили, что хотели бы снижения размера платежей, 42 процента назвали суммы в платежках высокими.

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