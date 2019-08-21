Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий три процента общих потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Отмечается, что больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Еврейской автономной области — 6 процентов, Ямало-Ненецкого АО — 5,7 процента, Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3 процента от общих расходов.

Меньше всего на эти товары расходуют жители Чечни (0,1 процента), Ингушетии (0,3 процента), Карачаево-Черкесии (1,2 процента), Дагестана и Тамбовской области (по 1,4 процента).

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

В июне Минздрав одобрил законопроект о создании в России специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя. В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Там посчитали, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках.

В феврале прошлого года сообщалось о том, что продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.

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