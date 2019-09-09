Россияне побоялись тратить деньги

Две трети россиян полагают, что в нынешней экономической ситуации лучше не тратить, а откладывать деньги. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обратную точку зрения высказали 23 процента респондентов.

Также более 50 процентов участников опроса заключили, что сейчас не время для крупных покупок, с ними не согласны 28 процентов респондентов. Опрос показал, что 47 процентов россиян предпочитают держать свободные средства в банках, одновременно 32 процента уверены, что если деньги там и лежат, то их нужно забрать.

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Больше всего — 63 процента россиян — хранят свои сбережения в рублях, пять процентов — в долларах, три процента — в евро, еще два процента — в других иностранных валютах. Опрос проводился в конце августа среди граждан старше 18 лет, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

В начале сентября стало известно, что реальные расходы россиян на еду сократились в 2018 году на фоне падения доходов. Выяснилось, что средние расходы россиян на питание в структуре потребительских расходов в прошлом году достигли 36 процентов. Согласно международным стандартам, бедными считаются те потребители, которые тратят на еду более 60 процентов всех расходов.

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