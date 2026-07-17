«Ростех» рассказал о тысячах целей российского «Корнета»

«Ростех»: Российские ПТРК «Корнет» уничтожили тысячи целей

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые применяют в зоне СВО, уничтожили тысячи различных целей. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростеха» Бекхан Оздоев, слова которого приводит Telegram-канал корпорации.

Оздоев отметил, что российский ПТРК сочетает в себе высокую точность, огневую мощь и надежность. По его словам, попадание ракеты «Корнета» практически не оставляет шансов современным танкам противника.

«Счет уничтоженных машин давно перевалил за тысячи. Универсальность разработанного нашими "Высокоточными комплексами" ПТРК позволяет использовать его для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов и работать по малоразмерным подвижным целям», — сказал директор.

В июне на форуме «Инженеры будущего» показали ПТРК «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления. Оператор может управлять пусковыми установками из укрытия.