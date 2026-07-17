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17:45, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик объяснил нелюбовь молодежи к «Аншлагу»

Комик Орлов объяснил нелюбовь молодежи к «Аншлагу» отсутствием житейского опыта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов объяснил нелюбовь молодых людей к юмористической программе «Аншлаг» отсутствием опыта. Об этом он высказался в эфире шоу «Поколения», запись которого доступна на YouTube.

«"Аншлаг" мы не любили, потому что он действительно нам казался несмешным, потому что мы не понимали просто. У нас не было такого житейского опыта, потому что там выходил человек и рассказывал про тещу, а тебе там 12 [лет]. Ну то есть это реально не про тебя», — заявил Орлов.

Ранее стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров оценил юмор в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Он назвал их крутыми передачами и отметил, что у них есть чему поучиться.

В июле 2024 года звезда «Аншлага» Елена Воробей обратилась в полицию из-за мошенников. Артистка пожаловалась на взлом ее аккаунтов в соцсетях.

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