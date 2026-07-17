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17:25, 17 июля 2026Спорт

Прославившийся вратарь сборной Кабо-Верде рассказал о жизни после ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что благодарен чемпионату мира 2026 года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья рассказал об изменениях в своей жизни после выступления на чемпионате мира 2026 года по футболу. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я очень счастлив и благодарен тому, что произошло в моей жизни. Конечно, такого нельзя ожидать, но это было безумно, невероятно, что нельзя передать словами. Сейчас мне немного сложно», — заявил вратарь.

Количество подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло с 56 тысяч до более чем 29 миллионов. Футболист отметил, что популярность обрушилась на него внезапно.

Сборная Кабо-Верде вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Аргентине. Встреча завершилась поражением команды Возиньи в дополнительное время со счетом 2:3. Сам Возинья отразил восемь ударов в створ ворот по ходу матча.

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