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17:30, 17 июля 2026Культура

Ирину Горбачеву заметили с новым бойфрендом

Актриса Ирина Горбачева пришла на свадьбу Иды Галич с новым молодым человеком
Андрей Шеньшаков
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева, известная по ролям в проектах «Чики» и «Бременские музыканты», посетила свадьбу блогера Иды Галич вместе со своим новым возлюбленным. На снимки свадебного фотографа обратил внимание Telegram-канал Super.

Фотограф Тая Заяц опубликовала снимки Ирины в компании нового бойфренда. Пара позировала в объятиях и держась за руки. До сих пор о каких-либо новых отношениях актрисы не было известно.

В 2022 году Горбачева развелась с музыкантом Антоном Савлеповым из украинской группы Quest Pistols, который после начала специальной военной операции покинул Россию.

Ранее актриса Ирина Горбачева рассказала о своем отношении к хейтерам и критике. Артистка, которая часто откровенничает со своими подписчиками, призналась, что не сильно реагирует на обидные комментарии.

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