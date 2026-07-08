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18:28, 8 июля 2026Культура

Ирина Горбачева высказалась о хейтерах

Актриса Ирина Горбачева заявила, что не реагирует на хейтеров, но может их послать
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева, известная по ролям в фильмах «Аритмия» и «Бременские музыканты», рассказала о своем отношении к хейтерам и критике. Ее слова передает «Газета.Ru».

Артистка, которая часто откровенничает со своими подписчиками, призналась, что не сильно реагирует на обидные комментарии, но некоторые выводят ее на эмоции.

«Как я отношусь к хейтерам? К кому-то с уважением, а кого-то посылаю, все как в жизни», — призналась Ирина.

Ранее актриса театра и кино Ирина Горбачева подвергла критике мнение, что «нерожавшая женщина — несчастна». 38-летняя артистка призналась, что у нее менопауза из-за отсутствия яичников.

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