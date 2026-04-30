Горбачева рассказала о невозможности иметь детей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:09, 30 апреля 2026

Рассказавшая о бесплодии Ирина Горбачева попросила отстать с вопросами про детей
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Актриса театра и кино Ирина Горбачева подвергла критике мнение, что «нерожавшая женщина — несчастна». Об этом она поведала в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

38-летняя артистка призналась, что у нее менопауза из-за отсутствия яичников.

«Я раньше думала, что стану женщиной, только когда рожу. Это установка извне: вот станешь матерью, родишь ребенка, тогда и поговорим. Ко мне относились "эх, блин, Ирка, мда...". Успокойтесь по поводу меня», — рассказала Горбачева.

Свое состояние Ирина связывает со стрессом из-за потери матери. «Мы с бабушкой пришли к гинекологу, сделали обследование и поняли, что яичники не просвечиваются, просто их не видно», — сообщила она.

Ранее Ирина Горбачева, известная по ролям в «Чиках» и «Бременских музыкантах», поделилась своим мнением о фильме независимого американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok