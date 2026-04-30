Горбачева рассказала о невозможности иметь детей

Рассказавшая о бесплодии Ирина Горбачева попросила отстать с вопросами про детей

Актриса театра и кино Ирина Горбачева подвергла критике мнение, что «нерожавшая женщина — несчастна». Об этом она поведала в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

38-летняя артистка призналась, что у нее менопауза из-за отсутствия яичников.

«Я раньше думала, что стану женщиной, только когда рожу. Это установка извне: вот станешь матерью, родишь ребенка, тогда и поговорим. Ко мне относились "эх, блин, Ирка, мда...". Успокойтесь по поводу меня», — рассказала Горбачева.

Свое состояние Ирина связывает со стрессом из-за потери матери. «Мы с бабушкой пришли к гинекологу, сделали обследование и поняли, что яичники не просвечиваются, просто их не видно», — сообщила она.

