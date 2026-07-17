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Забота о себе
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17:30, 17 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил о многолетнем бессимптомном течении одного вида рака

Гематолог Неффа: Рак крови может протекать бессимптомно на протяжении многих лет
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Один вид рака может протекать бессимптомно на протяжении многих лет, утверждает гематолог Педро Неффа. Об этом он предупредил в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Неффы, долгое время не иметь симптомов может рак крови. Врач отметил, что это заболевание часто диагностируется только во время плановых осмотров, когда клинические признаки заболевания отсутствуют.

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Доктор объяснил, что заподозрить патологию можно по общему анализу крови. Если в нем наблюдаются изменения количества лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов, то стоит обследоваться у гематолога, пояснил врач. Он уже должен провести более конкретные исследования.

В то же время он отметил, что иногда при раке крове появляются симптомы. Как отметил гематолог, это заболевание может проявляться постоянной усталостью, необъяснимой потерей веса, длительной лихорадкой, ночной потливостью, частыми инфекциями, спонтанными кровотечениями и синяками, увеличением лимфатических узлов и даже вздутием живота.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, чем в долгосрочной перспективе грозят солнечные ожоги. По словам врача, из-за них увеличивается риск развития меланомы.

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