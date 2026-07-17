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17:38, 17 июля 2026Россия

Два человека стали жертвами удара ВСУ по Крыму

Аксенов сообщил о двух жертвах удара ВСУ по северу Крыма
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На севере Крыма два человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, еще один человек пострадал. Данные о его состоянии не приводятся. Какими средствами ВСУ нанесли удар, не уточняется.

Аксенов пожелал раненому скорейшего выздоровления, а родным и близким жертв атаки выразил соболезнования. «Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — заверил чиновник.

Ранее глава Крыма сообщил о смерти жителя Джанкоя в результате атаки ВСУ. Кроме того, 6 июля стало известно, что в Керчи несовместимые с жизнью травмы получила женщина.

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