Два человека стали жертвами удара ВСУ по Крыму

Аксенов сообщил о двух жертвах удара ВСУ по северу Крыма

На севере Крыма два человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, еще один человек пострадал. Данные о его состоянии не приводятся. Какими средствами ВСУ нанесли удар, не уточняется.

Аксенов пожелал раненому скорейшего выздоровления, а родным и близким жертв атаки выразил соболезнования. «Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — заверил чиновник.

Ранее глава Крыма сообщил о смерти жителя Джанкоя в результате атаки ВСУ. Кроме того, 6 июля стало известно, что в Керчи несовместимые с жизнью травмы получила женщина.